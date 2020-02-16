الدوري الإيطالي: لاتسيو يطيح بإنتر ويرتقي للمركز الثاني

قلب لاتسيو تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان بهدفٍ دون رد إلى فوز ثمين بهدفين لهدف في لقاء قمة المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي,

تقدم الضيوف عن طريق آشلي يانغ نهاية الشوط الأول (44)، لكن صاحب الضيافة انتفض في الشوط الثاني وأدرك التعادل أولاً من ركلة جزاء سجلها المتألق تشيرو إيموبيلي (50)، قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الانتصار بعد ذلك بـ 19 دقيقة.

بهذا الفوز، ارتقى لاتسيو إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، فيما بقي رصيد إنتر ميلان ثابتاً عند 54 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.