الدوري الإيطالي: ميلان يهزم إيمبولي وسبيتسيا يسقط نابولي

حقق ميلان فوزاً مثيراً على ضيفه إيمبولي بأربعة أهداف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب كارلو كاستيلاني ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف الروسونيري عن طريق كلٍ من فرانك كيسي (هدفان في الدقيقتين 12 و 42)، وأليساندرو فلورينزي (63)، وتيو هيرنانديز (69).

أما هدفا صاحب الضيافة فسجلهما نديم بايرامي وأندريا بينامونتي في الدقيقتين 18 و (84 من ركلة جزاء).

ميلان يواصل مطاردة غريمه إنتر المتصدر

ورفع الفريق الأحمر والأسود رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر إنتر.

وضمن المرحلة ذاتها، سقط نابولي على أرضه أمام ضيفه سبيتسيا بهدف نظيف سجله جوان جيزوس في الدقيقة 37 بالخطأ في مرمى فريقه.

وتجمد رصيد نابولي بهذه الخسارة عند 39 نقطة في المركز الثالث.