الدوري الإيطالي: ميلان يهزم روما ونابولي يتعادل مع يوفنتوس

حقق ميلان فوزاً مهماً على ضيفه روما بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء المثير الذي أقيم على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف الروسونيري عن طريق كلٍ من أوليفييه جيرو (8)، وجونيور ميسياس (17)، ورافاييل لياو (82).

وجاء هدف الجيالوروسي الوحيد عبر تامي آبراهام في الدقيقة 40.

وأهدر زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء لصاحب الضيافة تصدى لها الحارس روي باتريسيو في الدقيقة 90.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي جراء طرد كلٍ من ريك كارسدروب وجيانلوكا مانشيني في الدقيقتين 74 و 90 على التوالي.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر الذي تأجلت مباراته ضمن المرحلة ذاتها أمام بولونيا.

فيما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز السابع.

يوفنتوس يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

كييزا يحتفل بهدف تعادل يوفنتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي



ضمن المرحلة ذاتها، تعادل يوفنتوس مع ضيفه نابولي بهدفٍ لمثله على ملعب آليانز.

تقدم البارتينوبي عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة 23.

لكن فيديريكو كييزا منح البيانكونيري التعادل في الدقيقة 54.

ورفع نابولي رصيده بهذا التعادل إلى 40 نقطة في المركز الثالث، كما رفع يوفنتوس رصيده بدوره إلى 35 نقطة في المركز الخامس.