الدوري الإيطالي: نابولي وميلان يحققان الفوز وروما يهزم إنتر

انفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه تورينو بنتيجة 3-1 اليوم السبت، فيما تفوق ميلان حامل اللقب على مستضيفه إيمبولي بالنتيجة ذاتها لحساب الجولة الثامنة من البطولة.

على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، حقق أصحاب الأرض الانتصار بفضل أهداف أندريه فرانك زامبو آنغويسا (هدفان)، وخفيشا كفاراتسخيليا.

فيما سجل أنتونيو سانابريا هدف الضيوف الوحيد.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، تغلب أي سي ميلان حامل اللقب على مستضيفه إيمبولي بأهداف آنتي ريبيتش وفودي بالو توري ورافاييل لياو.

وجاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق نديم بايرامي.

أما لقاء قمة ملعب سان سيرو بين إنتر ميلان وضيفه روما فانتهى لصالح فريق العاصمة بهدفين لهدف.

حمل هدفا الضيوف توقيعي باولو ديبالا وكريس سمولينغ، فيما سجل فيديريكو ديماركو هدف أصحاب الضيافة الوحيد.

نتائج مثيرة في الدوري الإيطالي

بهذه النتائج، رفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة جعلته يتربع على صدارة الترتيب العام وحيداً.

بدوره، رفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة نقلته إلى المركز الثالث مؤقتاً.

أما روما فارتقى بانتصاره المهم على إنتر إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز السابع.