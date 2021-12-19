الدوري الإيطالي: نابولي يتغلب على ميلان في عقر داره

حقق نابولي فوزاً ثميناً على مستضيفه أي سي ميلان بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي (سيري آ).

وجاء الهدف عن طريق إيليف إلماس في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.

وأدرك فرانك كيسي التعادل للروسونيري في اللحظات الأخيرة من المواجهة إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (90+2).

نابولي يقلص الفارق مع إنتر ميلان المتصدر

ورفع البارتينوبي رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد أي سي ميلان عند الرصيد ذاته إلا أنه تراجع بدوره إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.