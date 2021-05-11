الدوري الإيطالي: نابولي يكتسح أودينيزي ويصعد للمركز الثاني

اكتسح نابولي ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف لهدف، في اللقاء الذى جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في افتتاح مباريات المرحلة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدف أول عن طريق بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 29، وأضاف فابيان رويز الثاني بعد دقيقتين، فيما قلص ستيفانو أوكاكا النتيجة للخاسر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل نابولي ثلاثية عن طريق هيرفينغ لوزانو، وجيوفاني دي لورينزو ولورينزو إنسيني في الدقائق 57، 66 والأولى من الوقت بدل من الضائع على التوالي.

وارتقى نابولي لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة وبطل المسابقة برصيد 85 نقطة، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.