  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الدوري الإيطالي: نابولي ينتصر وميلان وإنتر يواصلان إهدار النقاط

الدوري الإيطالي: نابولي ينتصر وميلان وإنتر يواصلان إهدار النقاط

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 09:18
نابولي يتغلب على ليتشي ويقترب من معانقة اللقب (المصدر: أ ف ب)
نابولي يتغلب على ليتشي ويقترب من معانقة اللقب (المصدر: أ ف ب)

البوابة - تغلب نابولي على مستضيفه ليتشي بهدفين لهدف مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاء هدفا البارتينوبي عن طريق جيوفاني دي لورينزو (18)، وفلاديمير فالكوني (64 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدف الخاسر فحمل توقيع فيديريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 52.

ضمن الجولة نفسها، تعادل أي سي ميلان حامل اللقب مع ضيفه إمبولي دون أهداف.

فيما تعادل إنتر ميلان مع مستضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 1-1.

سجل روبن غوسينس للنيراتزوري بعد 6 دقائق على البداية، وعادل أنتونيو كاندريفا لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة من المباراة (90).

ترتيب فرق مقدمة الدوري الإيطالي بعد نتائج الجمعة

  1. نابولي 74 نقطة من 29 مباراة
  2. لاتسيو 55 نقطة من 28 مباراة
  3. ميلان 52 نقطة من 29 مباراة
  4. إنتر ميلان 51 نقطة من 29 مباراة
  5. روما 50 نقطة من 28 مباراة
كلمات دالة:الدوري الإيطالينابوليميلانإنتر ميلانساليرنيتاناليتشيإيمبولي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...