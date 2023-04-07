الدوري الإيطالي: نابولي ينتصر وميلان وإنتر يواصلان إهدار النقاط

البوابة - تغلب نابولي على مستضيفه ليتشي بهدفين لهدف مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاء هدفا البارتينوبي عن طريق جيوفاني دي لورينزو (18)، وفلاديمير فالكوني (64 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدف الخاسر فحمل توقيع فيديريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 52.

ضمن الجولة نفسها، تعادل أي سي ميلان حامل اللقب مع ضيفه إمبولي دون أهداف.

فيما تعادل إنتر ميلان مع مستضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 1-1.

سجل روبن غوسينس للنيراتزوري بعد 6 دقائق على البداية، وعادل أنتونيو كاندريفا لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة من المباراة (90).

ترتيب فرق مقدمة الدوري الإيطالي بعد نتائج الجمعة