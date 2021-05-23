الدوري الإيطالي: يوفنتوس وميلان يضمنان التأهل لدوري الأبطال

أقيمت اليوم مباريات المرحلة الختامية من الدوري الإيطالي والتي شهدت فوز يوفنتوس برباعية لهدف على نظيره بولونيا، وميلان بهدفين نظيفين على أتالانتا، فيما تعادل نابولي مع فيرونا بهدف لمثله.

نتائج هذه المباريات أبعدت نابولي عن دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل له إنتر البطل، وميلان الوصيف وأتالانتا الثالث ويوفنتوس رابع الترتيب.

بدأ يوفي التسجيل عن طريق فيديريكو كييزا، الذي تابع كرة ارتدت من القائم في الدقيقة السادسة.

وفي ظل تخبط ميلان أمام أتالانتا واستمرار التعادل بين نابولي وفيرونا، أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني ليوفي في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل ميلان على ركلة جزاء سددها فرانك كيسي على يمين حارس مرمى أتالانتا في الدقيقة 43.

وأضاف أدريان رابيو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف موراتا هدفه الثاني والرابع لفريقه بتمريرة مباشرة من الحارس فويتشيك تشيزني.

وسجل أمير رحماني لنابولي في شباك فيرونا، ليقلب الجدول رأساً على عقب في الدقيقة 60 ويبعد يوفنتوس عن منطقة الصعود.

لكن دافيدي فاراوني لاعب فيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 69 ليعيد الأمل ليوفنتوس مرة جديدة.

وكان إنتر قد فاز بخمسة أهداف لهدف على نظيره أودينيزي، وفي نفس المرحلة خسر لاتسيو بثنائية من ساسوولو، كما سقط روما أمام سبيتسيا بهدف لاثنين.

بهذه النتائج أصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

إنتر: 91 نقطة (البطل، وصعد لدوري أبطال أوروبا)

ميلان: 79 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

أتالانتا: 78 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

يوفنتوس: 78 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

نابولي: 77 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

لاتسيو: 68 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

ساسوولو: 62 نقطة (صعد لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي)