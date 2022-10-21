  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الدوري الإيطالي: يوفنتوس يكتسح إمبولي برباعية دون رد

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يكتسح إمبولي برباعية دون رد

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:55
كين يقود يوفنتوس للفوز على إمبولي (المصدر: أ ف ب)
كين يقود يوفنتوس للفوز على إمبولي (المصدر: أ ف ب)

سحق يوفنتوس ضيفه إمبولي برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من مويسه كين وويستون ماكيني وأدريان رابيو (هدفان) في الدقائق 8 و 56 و 82 و 90 على الترتيب.

وستساهم هذه النتيجة في تهدئة الأوضاع داخل أروقة النادي التوريني بعد فترة عصيبة شهدت العديد من النتائج السيئة.

يوفنتوس يرتقي إلى المركز السابع

بهذا الفوز المقنع، رفع يوفي رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي بالتالي إلى المركز السابع مؤقتاً على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الحادي عشر.

كلمات دالة:يوفنتوسإيمبوليالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...