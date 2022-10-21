الدوري الإيطالي: يوفنتوس يكتسح إمبولي برباعية دون رد

سحق يوفنتوس ضيفه إمبولي برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من مويسه كين وويستون ماكيني وأدريان رابيو (هدفان) في الدقائق 8 و 56 و 82 و 90 على الترتيب.

وستساهم هذه النتيجة في تهدئة الأوضاع داخل أروقة النادي التوريني بعد فترة عصيبة شهدت العديد من النتائج السيئة.

يوفنتوس يرتقي إلى المركز السابع

بهذا الفوز المقنع، رفع يوفي رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي بالتالي إلى المركز السابع مؤقتاً على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الحادي عشر.