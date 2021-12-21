الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم كالياري ويرتقي للمركز الخامس

فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا اللقاء عن طريق كلٍ من مويسه كين وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 40 و 83 على التوالي.

يوفنتوس يرتقي للمركز الخامس

بهذا الانتصار المهم، رفع البيانكونيري رصيده إلى 34 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الخامس على سلم الترتيب بفارق 4 نقاط عن أتالانتا رابع الترتيب و9 عن إنتر ميلان المتصدر.

وهذا هو الفوز العاشر ليوفي مقابل 4 تعادلات و5 خسائر في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

أما كالياري فاستمرت معاناته إذ تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.