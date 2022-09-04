الدوري السعودي: الهلال يفوز على الفتح بهدف لوسيانو فيتو

حقق الهلال فوزاً مهماً على مستضيفه الفتح بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

ويدين الزعيم بهذا الانتصار لنجم خط الوسط الأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي زار شباك صاحب الضيافة بعد 11 دقيقة على بداية المباراة.

الهلال ينفرد في صدارة الدوري السعودي

بهذه النتيجة، انفرد الهلاليون مؤقتاً في صدارة الترتيب العام لدوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة بانتظار بقية مواجهات الجولة.

أما الفتح، فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السابع على سلم الترتيب.