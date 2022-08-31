الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يسحق تولوز بأهداف نيمار ومبابي وبيرنات

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على حساب مستضيفه تولوز بثلاثيةٍ نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب تولوز البلدي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

جاءت أهداف الفريق الباريسي عبر البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كيليان مبابي والإسباني خوان بيرنات في الدقائق 37 و 50 و90+1 على الترتيب.

باريس سان جيرمان يواصل صدارته بفارق الأهداف عن لانس

وعزز سان جيرمان بهذا الانتصار من تواجده في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق الأهداف عن لانس صاحب المركز الثاني الذي تغلب بدوره على لوريان بنتيجة 5-2 ضمن الجولة نفسها.

فيما تجمد رصيد تولوز عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.