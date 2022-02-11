الدوري الفرنسي: مبابي يمنح باريس سان جيرمان الفوز على رين

حقق باريس سان جيرمان فوزاً في اللحظات الأخيرة على ضيفه رين بهدفٍ دون رد في المواجهة التي جمعتهما السبت على ملعب بارك دي برانس ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويدين الباريسيون بهذا الفوز للهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 90+3 بصناعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان يبتعد أكثر في صدارة الليغ 1

وعزز سان جيرمان رصيده بهذا الفوز في صدارة الترتيب العام ورفعه إلى 59 نقطة من 24 مباراة.

فيما تجمد رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس من نفس عدد المباريات.

ورفع مبابي رصيده الشخصي إلى 13 هدفاً ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة خلف المتصدر بفارق هدف النجم الفرنسي وسام بن يدر مهاجم موناكو.