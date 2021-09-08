الدوري الفرنسي يرد على تصريحات تيباس "الشائنة" حول ميسي وباريس سان جيرمان

رد الدوري الفرنسي للمحترفين على تصريحات خافيير تيباس "الشائنة" التي وجهها للبطولة الفرنسية.

وعلق رئيس رابطة الدوري الإسباني على رحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد، وليونيل ميسي عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان بصفقتي انتقال مجانيتين بعد انتهاء عقديهما.

وألمح تيباس في تصريحاته إلى أن النادي الباريسي الذي تعود ملكيته لحكومة قطر يمثل خطراً يماثل التهديد الذي مثله مشروع دوري السوبر الأوروبي.

كما أشار إلى أن الدوري الفرنسي بات بطولة يتوجه إليها النجوم المخضرمون مشبهاً إياه بدار العجزة.

ورد الدوري الفرنسي ببيان رسمي جاء فيه: "التصريحات التي أدلى بها رئيس رابطة الدوري الإسباني لا تمثل قيم البطولة التي يمثلها.

"تطلب الرابطة الفرنسية من السيد خافيير تيباس الانتباه لتعليقاته الشائنة.

"لا يتفق الدوري الفرنسي بشكل واضح مع الأسس التي يبني عليها الليغا العلاقة بين الدوريات المختلفة.

"لا يريد الدوري الفرنسي أن يكون مثل "موليتا" (قطعة القماش الحمراء المستخدمة في صراع الثيران) التي يلوح بها السيد تيباس لإخفاء المشاكل الداخلية التي تعاني منها كرة القدم الإسبانية.

"كما يود التنويه إلى أن حالة البذخ التي مرت على الأندية الإسبانية لمواسم عديدة والتي نبع منها المشكلة الحالية ليست مسؤولية الدوري الفرنسي أو باريس سان جيرمان.

"في هذا السياق، لا يوجد دروس مستقاة للدوري الفرنسي من حيث قوانين التحكم بإنفاق الأندية، لا يمكن إنكار الدور الذي لعبه الدوري الفرنسي على مستوى الكرة الأوروبية من حيث تأسيس مؤسسات رقابية، يشهد الجميع أنها تنتهج أسلوباً فعالاً.

"ينصح الدوري الفرنسي للمحترفين السيد تيباس بضبط الذات، كل بطولة دوري يجب أن تعمل على تطوير ما بداخلها من أجل فائدة الكرة الأوروبية ككل حتى نتجاوز الأزمة الصحية التي ضربت الاقتصاد في هذه الرياضة.

"يجب أن تتحد الدوريات الأوروبية لمواجهة التهديدات المستقبلية التي تخص الروزنامة الدولية، وهذا النوع من العمل الذي يقوم به قادة الكرة الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي وغيرها من الهيئات."

خافيير تيباس

ماذا قال تيباس ؟

قال رئيس رابطة الليغا: "أصبح باريس سان جيرمان مثل دوري الأساطير بالنظر إلى الأعمار المتقدمة لبعض لاعبيهم، لا ليغا لديها مواهب شابة صغيرة في السن مثل فينيسيوس.

"مشكلة باريس سان جيرمان سنحلها، ما يفعله هذا النادي يمثل تهديداً مثل ذلك الذي شكله مشروع دوري السوبر.

"سنستمر في النمو حتى رغم رحيل ميسي، سنعمل ضد الأندية المملوكة من قبل الحكومات، إن هذه الأندية تشكل خطراً يوازي خطر دوري السوبر."

وليست هذه أول مرة يهاجم تيباس فيها باريس سان جيرمان بعدما اتهمه إلى جانب مانشستر سيتي بممارسة "التنشط المالي".