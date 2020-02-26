الرئيس الجزائري يشيد برياض محرز

أثار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة في "تويتر" أشاد فيها بأخلاق مواطنه رياض محرز، نجم منتخب محاربي الصحراء ومانشستر سيتي.

ونشر تبون التغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بعد أن بثت قناة البلاد التلفزيونية تحقيقاً حول الأعمال الخيرية لمحرز، خاصة تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس بولاية تلمسان غربي الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

وقال الرئيس الجزائري تبون: "تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة".

وحصل اللاعب البالغ 29 عاماً رفقة زملائه في منتخب بلاده على وسام الاستحقاق الذي يعتبر أعلى وسام في بلاده، وهذا جرى بعد قيادتهم منتخب "المحاربين" للفوز ببطولة أمم إفريقيا الصيف الماضي في مصر.

ويستعد محرز رفقة مانشستر سيتي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.