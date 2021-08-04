الرباع معن أسعد يهدي سوريا برونزية في أولمبياد طوكيو

ظفر الرباع السوري معن أسعد ببرونزية مسابقة وزن أكثر من 109 كيلوغرام للرجال خلال منافسات الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو باليابان.

ورفع النجم السوري صاحب الـ 27 عاماً ما مجموعه 424 ليحتل المركز الثالث، خلف الجورجي لاشا تالاكادزه الذي حقق رقماً عالمياً برفع ما مجموعه 488 كيلوغرام ليفوز بالميدالية الذهبية.

أما الفضية فكانت من نصيب الإيراني علي دافودي بمجموع وزن 441 كيلوغرام.

أسعد يظفر بالبرونزية

وهذه هي الميدالية الأولى لسوريا في منافسات أولمبياد طوكيو ليرتفع عدد الميداليات التي فاز فيها العرب إلى 11 في جميع المسابقات حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تمكن المصري محمد إبراهيم السيد كيشو من انتزاع برونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغرام.

يذكر أن منافسات الألعاب الأولمبية ستستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.