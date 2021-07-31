الرباع حسونة يمنح قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخها

منح الرباع فارس إبراهيم حسونة قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخها عندما فاز اليوم السبت في منافسات رفع الأثقال فئة 96 كغم في أولمبياد طوكيو.

وسجل رباع قطر رقماً قياسياً أولمبياً عندما رفع 402 كغم بالمجمل.

وفاز رباع الفنزويلي كايدومار فاينينيا بالميدالية الفضية، فيما نال الجورجي آنتون بلايسنوي الميدالية البرونزية.

حسونة يمنح قطر الذهبية

وسبق للقطري أن شارك في منافسات رفع الأثقال في أولمبياد ريو 2016 ضمن فئة وزن 85 كغم، حينما كان يبلغ من العمر 18 عاماً ليحتل المركز السابع.

وتأهل النجم الصاعد لأولمبياد طوكيو بعد فوزه بذهبية وزن 96 كغم في كأس قطر الدولية.

يذكر أن قطر شاركت في الألعاب الأولمبية في 9 نسخ سابقة وفازت بميدالية فضية واحدة وبرونزيتين.