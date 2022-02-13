الرحيل عن مانشستر يونايتد يؤرق مضجع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية بريطانية بأن فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد تؤرق مضجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الهداف البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً أخبر أصدقاء له أنه يشعر للمرة الأولى بآثار التقدم في السن.

ولا يجرؤ "صاروخ ماديرا" على الاعتراف أمام وسائل الإعلام بأن متطلبات الدوري الإنجليزي العالية باتت تشكل مشكلة بالنسبة له وإنما اكتفى بالحديث إلى أشخاص مقربين له عن هذا الأمر.

ويدرس الهداف المخضرم الرحيل عن ملعب أولد ترافورد مع نهاية الموسم الجاري، أي قبل نهاية عقده مع فريق الشياطين الحمر بعام كامل.

ولم يسجل رونالدو خلال 5 مباريات منذ بداية العام 2022 وبقي على دكة البدلاء في معظم فترات المباراة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي.

كما يرى البرتغالي أن مستوى فريق يونايتد الحالي أقل بكثير من ذلك الذي شارك معه أيام المدير الفني السابق أليكس فيرغسون ويعتقد أن لهذا الأمر دور كبير في تذبذب مستواه الشخصي.

لكن هداف يوفنتوس السابق يدرك أيضاً أن عليه العمل بجد أكبر للمحافظة على لياقته ومن أجل تقديم المزيد على أرض الملعب تماشياً مع ما يتطلبه أسلوب المدير الفني رالف رانغنيك.