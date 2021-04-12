الرقم الأسوأ لمورينيو في الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام بنتيجة 3-1، أمس، في قمة المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف موقع “أوبتا” للإحصائيات أن توتنهام فقد 18 نقطة من موضع الانتصار في الدوري هذا الموسم، وهو ثاني أكثر الفرق خسارة للنقاط بعد التقدم في النتيجة خلف برايتون (20 نقطة)، وهو أكبر عدد من النقاط يفقده فريق يدربه جوزيه مورينيو من موضع الانتصار في موسم واحد في البطولة.

كما خسر فريق المدير الفني البرتغالي 10 مرات في الدوري الموسم الجاري، وهي المرة الأولى طوال مسيرته التدريبية.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.