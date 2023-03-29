الرياضيون الروس وإشكالية المشاركة في أولمبياد باريس

البوابة - أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع مجلسها التنفيذي بمقرها في لوزان بسويسرا 6 توصيات تسمح للرياضيين الذين يحملون جوازات سفر روسية وبيلاروسية بالمشاركة في البطولات تحت تسمية "رياضيون محايدون".

وأرسلت اللجنة هذه التوصيات للجان الدولية ومنظمي البطولات، إلا أنها نوهت إلى أن مشاركة هؤلاء الرياضيين في الرياضات الجماعية أمر مستبعد.

هل سيشارك الرياضيون الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس؟

لم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية بعد عن قرار نهائي حول مشاركة الرياضيين حاملي جوازات السفر الروسية والبيلاروسية في أولمبياد باريس.

ونوه الألماني توماس باخ رئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى أن اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة سيحصل في "الوقت المناسب".

وأوضح: "ستراقب اللجنة الأولمبية الدولية تطبيق توصياتها وتصدر قراراً في الوقت المناسب."