الريان يعلن توقف المفاوضات مع ماندجوكيتش

أعلن الريان بشكل رسمي اليوم الأحد، توقف مفاوضات مع ماريو ماندجوكيتش؛ مهاجم يوفنتوس.

وكان النادي القطري قد دخل في مفاوضات جادة مع الدولي الكرواتي السابق، بعدما قرر النادي الإيطالي الاستغناء عن خدماته قبل نهاية عقده بموسمين.

وكتب الريان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلن النادي عن توقف المفاوضات مع اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش، الذي كان مرشحاً للانضمام للرهيب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وحتى الآن لم يبقى مصير صاحب الـ 33 عاماً غامضاً سواء بالرحيل أو البقاء نظراً لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قبل المدرب ماوريتسيو ساري.

ويمتد عقد ماندجوكيتش مع البيانكونيري لموسمين مقبلين، حيث ينتهي نهاية صيف عام 2021.

ويلعب ماندجوكيتش ليوفنتوس منذ صيف عام 2015، حيث انضم له قادماً من أتلتيكو مدريد.

وخاض الكرواتي مع يوفي 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 24 آخرين.