الزلزولي يتسبب بأزمة بين برشلونة والمغرب قبل كأس إفريقيا

دخل نادي برشلونة في خلاف مع منتخب المغرب حول النجم الصاعد عبد الصمد الزلزولي قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام الجديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجناح الشاب استغل الفرصة التي منحه إياها المدير الفني تشافي هيرنانديز خير استغلال وبات جزءاً من تشكيلة البارسا خلال الأسابيع الماضية.

ولفتت المستويات الجيدة التي قدمها الزلزولي أنظار القائمين على منتخب المغرب ليتم استدعاؤه ضمن القائمة التي ستشارك في البطولة الإفريقية.

لكن الصحفي جيرارد مورينو أكد أن اللاعب ليس متشجعاً للمشاركة مع بلاده.

وأضاف بأن المفاوضات تسير حالياً بين الاتحاد المغربي لكرة القدم وبرشلونة، علماً بأن النجم الشاب يريد البقاء في كامب ناو خلال الفترة القادمة حتى لا يخسر مقعده ضمن الفريق.

لكن الاتحاد المغربي متمسك باستدعاء اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً رغم ذلك على ما يبدو.