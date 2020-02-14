الزمالك يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على الترجي

قاد أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، للقب كأس السوبر الإفريقي، بفوزه على منافسه الترجي التونسي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم في مدينة الغرافة القطرية.

وسجل بنشرقي ثنائية في الدقيقتين 58 و90+2 بعدما افتتح يوسف إبراهيم التسجيل في الدقيقة الثانية، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء (47)، ليحرز الفريق المصري بذلك لقب كأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، ويحرم الترجي من لقب ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في 1995.

وأضاف الزمالك لقب كأس السوبر الى لقبي كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية، بينما فشل الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني للعام الثاني توالياً في إحراز اللقب، وسقط للمرة الثانية تواليا أيضاً أمام المدرب باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، والذي كان يشرف على الرجاء البيضاوي المغربي لدى فوزه على الفريق التونسي في نسخة 2019 في قطر أيضاً.