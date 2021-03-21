السجن للمحتال الذي انتحل شخصية رياض محرز

أصدرت محكمة بريطانيا حكماً على المحتال، الذي أنفق أكثر من 175 ألف جنيه استرليني من أموال النجم الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز لمدة 3 أعوام و3 أشهر.

فقد حكمت محكمة سناريسبروك كراون البريطانية على المحتال شريف محمد، البالغ من العمر 32 عاماً، بالسجن 44 شهراً.

وكان شريف محمد قضى أكثر من شهر يعيش حياة عالية من الرفاهية والبحبوحة لمدة 5 أسابيع في الحفلات في إيبيزا، والمقامرة والإقامة في فنادق فاخرة في لندن، وذلك قبل الإبلاغ عن المعاملات.

واعترف محمد، الذي يعمل سائق شاحنة رافعة شوكية، بتهمة الاحتيال أثناء محاكمته الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وبلغ إجمالي ما أنفقه شريف محمد من الأموال باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالنجم محرز، 175,830 جنيه استرليني.

يشار إلى أن الواقعة حدثت عام 2017، عندما كان النجم الجزائري ما زال في صفوف ليستر سيتي.

وكان محمد اتصل، متنكراً على أنه اللاعب الجزائري الدولي، هاتفياً ببنك باركليز ليطلب بطاقة جديدة باسمه.

وبعد حصوله على البطاقة، سافر من منزله في شرق لندن إلى ليستر لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي لتجنب إثارة الشكوك، واستمر في إنفاق 20 ألف جنيه على ملابس الحفلات والمصممين خلال عطلة في إيبيزا، كما أنفق الآلاف من الأموال على الشمبانيا وشراء الملابس المصممة من البوتيكات في جزيرة الحفلات.

أما في بريطانيا، فقد أنفق مبالغ كبيرة في الكازينوهات، بالإضافة إلى نزهات أكثر تواضعاً في ناندو ومطاعم كاي إف سي وغريغس.

وقال المدعية العامة أليكس ماثيوز أن شريف محمد اعترف بالذهاب في رحلة إلى إيبيزا الإسبانية حيث أنفق أموال محرز.

ومن بين المشتريات شراء بنطلوني جينز بقيمة 1400 جنيه من أرماني.

وأضافت: “أنفق 900 جنيه جنيه في واحدة من المرات و600 جنيه في الأخرى، وهذه ليست سوى ليلة واحدة في إيبيزا.”

وحول الحادثة، قال كبير مفتشي شرطة لندن السابق، ميك نيفيل، لصحيفة “ذا سن” إنه يستغرب كيف لم يكتشف محرز ضياع مبلغ كبير من بطاقته إلا بعد مرور شهر: “أستغرب كيف لم يلاحظ محرز إنفاق مبالغ كبيرة على أشياء لا يشتريها لاعبو كرة القدم عادة مثل الوجبات السريعة، والأغذية ذات السعرات الحرارية العالية”.

وكان محامي شريف محمد دافع عن موكله بأنه كان فاقداً للسيطرة على تصرفاته خلال فترة استخدامه لبطاقة محزر، وذلك بسبب تعاطيه للمخدرات، وإكثاره من الكحوليات.