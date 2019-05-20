السد يتأهل في الصدارة رغم خسارته أمام بيرسيبوليس في وداعية تشافي

حقق بيرسيبوليس الإيراني فوزاً هاماً على السد القطري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ولم يشفع هذا الانتصار للفريق الإيراني للتأهل إلى الدور المقبل، حيث احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف الوصيف باختكور صاحب النقاط الـ 8.

تمكن بيرسيبوليس في مفاجآة الضيوف في الدقيقة 16 عن طريق مهدي ترابي.

وفي الشوط الثاني، واصل صاحب الضيافة الضغط على دفاعات القطريين، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة، حيث سدد علي علبيور الكرة من بين قدمي الحارس معلناً عن الهدف الثاني.

وأعلن تشافي هيرنانديز نجم السد وبرشلونة السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً عقب مواجهة بيرسيبوليس بعد مسيرة أكثر من رائعة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد السد عند 10 نقاط، إلا أنه تأهل في صدارة المجموعة.