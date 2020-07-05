السد يجدد عقد تشافي

أعلن السد عن تجديد عقد مدربه تشافي هيرنانديز لموسم آخر، ليستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وتولى الإسباني مهمة تدريب السد مطلع الموسم الماضي 2019-2020، خلفاً لجوسفالدو فيريرا، قبل أن يحصد مع السد لقبي كأس السوبر وكأس قطر.

ونشر الموقع الرسمي لنادي السد خبر تجديد عقد تشافي لموسم آخر، بعد مستوى الفريق المميز الذي ظهر به معه الموسم الماضي.

وعبر تشافي عن سعادته بتجديد عقده مع السد للموسم الثاني على التوالي، حيث قال: سعيد بتجديد عقدي مع السد، والذي سيستمر للعام الثاني على التوالي، وتركيزي الفترة القادمة على تجهيز اللاعبين بالشكل الأكمل للمنافسات المقبلة محلياً وآسيوياً.

"أعمل مع إدارة السد الفترة المقبلة على العديد من الملفات، أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالإضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين، بدلاً من غابي وماركو فابيان".

واختتم تشافي تصريحاته قائلاً: "سعيد بالاستمرار مع السد، وسيكون هدف الفريق هو المنافسة على كل البطولات".

جاء تجديد عقد تشافي، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخراً حول دخوله ضمن الترشيحات لتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.