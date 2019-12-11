السد يفتتح مونديال الأندية بفوز مثير على هينجين ويبلغ الدور الثاني

حقق السد القطري صاحب الضيافة الفوز على حساب هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة بثلاثة أهداف لهدف ضمن الدور الأول من كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

افتتح بغداد بونجاح الهدف الأول للقطريين في الدقيقة 26 بعد استغلال كرة عائدة من قدم مدافع هينجين سبورت.

في الشوط الثاني، خطف الضيوف هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق إيمي روين.

جاء الهدف بتسديدة على يسار حارس مرمى السد بعد انفراد إيمي روين به، حيث احتكم حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

واتجه الفريقين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، إلى وقت إضافي حيث تمكن عبد الكريم حسن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

وحسم السد الفوز في الدقيقة 117 بهدف ثالث عن طريق بيدرو، ليتاهل إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وتأهل السد لمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الثاني السبت المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، حيث في حالة الفوز سيتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.