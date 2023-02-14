السعودية الأقرب لاستضافة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيعلن خلال الفترة القادمة عن منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية).

ويفاضل الاتحاد الدولي حالياً بين الملف السعودي وعدة ملفات أخرى تسعى للحصول على شرف استضافة المسابقة.

ويتوجب على أي ملف مقدم دفع 25 مليون دولار على شكل رسوم إضافة لتكاليف إقامة ممثلي فيفا ولجانه.

من سيمثل السعودية في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة؟

وبحال فوز أحد الفرق السعودية بلقب دوري أبطال آسيا، سيشارك هذا الفريق ممثلاً للدولة الخليجية.

أما الفشل الآسيوي فيعني أن بطل نسخة دوري روشي الحالية سيكون ممثل السعودية في مونديال الأندية.

يذكر أن الهلال ظفر بالمركز الثاني في النسخة التي أقيمت في المغرب واختتمت منافساتها مؤخراً، وهي أفضل مشاركة للأندية السعودية في تاريخ البطولة.

وسقط "الزعيم" في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-5.