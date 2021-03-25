السعودية تتغلب على الكويت ودياً

كسب منتخب السعودية، الخميس، مباراته التجريبية أمام نظيره الكويتي بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب «مرسول بارك»، ضمن معسكره الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

بدأت المباراة قوية من جانب الأخضر، وكان الأكثر خطورة أمام المرمى، وألغى البحريني محمد بونفور حكم المباراة هدفاً سعودياً بداعي التسلل، بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية.

وتواصل الضغط السعودي على مرمى الكويت بفضل تحركات عبد الرحمن غريب، لكن دفاع الضيوف تمكن من إفساد كل هجمات أصحاب الأرض، وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه على البليهي مدافع الأخضر، بعد دخوله على قدم لاعب كويتي، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تحرر لاعبو المنتخب الكويتي من الأدوار الدفاعية التي ظهروا عليها في الشوط الأول، وبادلوا لاعبي الأخضر الهجمات.

ودفع هيرفي رينارد مدرب الأخضر، بعلي الأسمري وفهد المولد ومحمد كنو وعبد الإله العمري على الترتيب ليتمكن البديل العمري من افتتاح التسجيل لمنتخب السعودية فور نزوله الملعب، من رأسية سكنت الشباك الكويتية عند الدقيقة 69، بعد الهدف سيطر لاعبو الأخضر على المجريات.

وفي الزمن المحتسب بدلاً من الضائع، كاد المنتخب الكويتي أن يدرك التعادل لكن تسديدة المهاجم مرت جوار القائم الأيسر لمحمد العويس حارس الأخضر.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة.