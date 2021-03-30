السعودية تتغلب على فلسطين بخماسية دون رد

اعتلى منتخب السعودية صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، من خلال تحقيق فوز كبير على ضيفه الفلسطيني بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

تقدم ياسر الشهراني برأسية في الدقيقة 37 من متابعة جيدة، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني سجل صالح الشهري ثنائية في الدقيقتين 52 و58، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، قفز منتخب السعودية لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن أوزبكستان الوصيف بـ 9 نقاط.