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السعودية تحقق فوزاً كبيراً على سنغافورة

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:47
منتخب السعودية
منتخب السعودية

تغلب منتخب السعودية على ضيفه السنغافوري بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل الأهداف كلٌ من عبد الفتاح عسيري (هدفان في الدقيقتين 28 و 67)، وعبد الله الحمدان (61)، علماً بأن الحمدأن أهدر ركلة جزاء قبل ذلك في الدقيقة 42.

ورفع منتخب السعودية رصيده بهذا الانتصار إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن غريمه السنغافوري تحديداً الذي تراجع دوره إلى المركز الثاني.


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