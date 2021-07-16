السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إيطاليا

كشفت تقارير بريطانية أن المملكة العربية السعودية تخطط لتقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إيطاليا.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" أن شركة استشارات أميركية في بوسطن نصحت الدولة الخليجية بمحاولة التقدم بملف استضافة مشترك مع دولة أخرى، وفي هذه الحالة إيطاليا التي توج منتخبها مطلع الأسبوع ببطولة يورو 2020.

وتجري العادة أن الدول التي تستضيف البطولات تكون متجاورة في الحدود، أو أن تكون مواقعها قريبة نسبياًَ من بعضها البعض.

ونظراً لصعوبة إجراء البطولة في دول مجاورة للسعودية لافتقارها من حولها إلى البنية التحتية اللازمة، باتت أنظار السعوديين موجهة إلى أوروبا، وقالت مصادر للصحيفة البريطانية أن إيطاليا تبدو أبرز المرشحين لذلك.

هل ستستضيف السعودية وإيطاليا بطولة كأس العالم 2030 ؟

وترتبط الدولتان بعلاقات دبلوماسية جيدة، كما أن إيطاليا سترغب في تحديث ملاعبها التي لم تشهد تغييرات ثورية منذ استضافتها لبطولة كأس العالم 1990، أي منذ أكثر من 30 عاماً، وستكون فكرة ضخ الأموال لترميم الملاعب مرغوبة كثيراً لدى مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وإن صدقت هذه التقارير، سيوازي عرض السعودية وإيطاليا لتنظيم كأس العالم 2030 عرضاً مشتركاً آخر يقال أنه سيجمع بريطانيا بدولها (إنجلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية) إلى جانب جمهورية آيرلندا.