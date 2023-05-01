مستثمرون سعوديون يدرسون شراء نادي روما

البوابة - قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن مجموعة مستثمرين سعودية تخطط لشراء نادي روما الإيطالي.

وكشفت الجريدة ذائعة الصيت أن هؤلاء المستثمرين يتطلعون للاجتماع بعائلة فريدكين ملاك النادي الحاليين يوم الأربعاء القادم.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية من أشد المعجبين بفرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي أيقونتي الجيالوروسي.

ويبدو أن الشيخ سيلعب دوراً في الاستحواذ المحتمل على النادي الإيطالي العريق.

يذكر أن عائلة فريدكين عملت على إحداث نقلة نوعية داخل أروقة روما من خلال استقطاب المدير الفني جوزيه مورينيو وإبرام صفقات من العيار الثقيل على غرار الأرجنتيني باولو ديبالا والهولندي جورجينيو فاينالدوم والصربي نيمانيا ماتيتش وغيرهم.