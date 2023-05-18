السعودية ترفع قيمة عرض ميسي إلى 500 مليون يورو

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم الخميس أن السعودية رفعت قيمة العرض المقدم لاستقطاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى 500 مليون يورو.

ويحوم السعوديون حول الهداف المخضرم الذي سيصل عقده الحالي مع باريس سان جيرمان إلى نهايته بحلول الصيف المقبل.

ويخطط القائمون على كرة القدم في الدولة الخليجية على الجمع ما بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي في الدوري المحلي بعد نجاح النصر في إقناع "صاروخ ماديرا" بارتداء قميصه مطلع العام الجاري.

ميسي سيتقاضى أجراً تاريخياً غير مسبوق

قالت الإذاعة أن "ليو" سيحصل على نصف مليار يورو في موسم واحد إذا ما وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال.

ويدرك المسؤولون السعوديون أن صاحب الـ 35 عاماً يفضل الرجوع إلى برشلونة الذي صال وجال في صفوفه، لكنهم يمنون النفس في القدرة على إغرائه بعقدٍ تاريخي غير مسبوق سيجعله يحزم حقائبه صوب الشرق الأوسط.

يذكر أن التقارير الأخيرة تؤكد أن الأرجنتيني سيحترم ما تبقى من عقده مع باريس سان جيرمان على أن يرحل بعدها عنه في صفقة مجانية صوب الوجهة التي يختارها.