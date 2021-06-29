السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تعود بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية مجدداً في يناير 2022، وتشارك فيه فرق أتلتيكو مدريد، بطل الدوري المحلي، وأتلتيك بلباو، بطل الكأس، وريال مدريد، وصيف بطل الدوري، وبرشلونة، بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك.

ويواجه بلباو غريمه أتلتيكو في 12 يناير، في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي البارسا مع ريال في “كلاسيكو” مرتقب في الملاعب السعودية، على أن تُجرى المباراة النهائية في 16 يناير على ملعب الملك عبد الله في جدة.

الاتحاد يحدد موعد انطلاق منافسات الدوري الإسباني

من جهة أخرى، حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم 14 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري المحلي، وسيُختتم في 22 مايو 2022، وفقاً للروزنامة الرسمية التي كشف عنها أمس، بينما سيقام نهائي كأس ملك إسبانيا في 23 أبريل 2022.