السعودية تستضيف السوبر كلاسيكو اللاتيني للعام الثاني توالياً

بات في حكم المؤكد أن تستضيف المملكة العربية السعودية السوبر كلاسيكو اللاتيني بين منتخبي البرازيل والأرجنتين للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن البرنامج المقترح لموسم الرياض، وستكون مفاجأة الفعاليات المباراة الودية العالمية التي ستجمع عملاقي الكرة اللاتينية، فضلاً عن حفل اعتزال أيقونة الهلال ياسر القحطاني، في عطلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر القادم.

وستكون مواجهة السوبر كلاسيكو الثانية التي تستضيفها المملكة، بعد بطولة "سوبر كلاسيكو"، التي شهدت مشاركة السيليساو والتانغو، جنباً إلى جنب مع أصحاب الأرض ومنتخب العراق.

وكان المنتخب البرازيلي قد توج بالبطولة الودية، بعد التغلب على الأرجنتين دون ليونيل ميسي بهدف نظيف، سجله آنذاك المدافع جواو ميراندا.