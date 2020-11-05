السعودية تستضيف سباق فورميولا ون بجدة في عام 2021

أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الخميس، استضافة السعودية لسباقات فورميولا 1 الموسم القادم (2021) في مدينة جدة.

وأضيفت السعودية للجدول، كما أن فرق فورميولا 1 حصلت على مسودة جدول 2021 الاثنين الماضي، وعلى الأرجح لن تنشر القائمة النهائية إلا بعد أسابيع.

وتحظى رياضة فورميولا 1 بجماهيرية كبيرة، وهي الأكثر متابعة بين رياضات السيارات، كما أن المسابقة التي ستستضيفها البلاد تعد ضمن أكبر المسابقات، وأكثرها أهمية.

واستضافت السعودية خلال الأعوام السابقة عدداً من الفعاليات الرياضية في 2020، منها البطولة الدولية لمحترفي الغولف، كما انعقدت في ديسمبر 2019 بطولة التنس العالمية في الدرعية.

كما استضافت كأس السوبر الإيطالي الذي جمع بين يوفنتوس وميلان، وفي آواخر عام 2019 أقيم ضمن "موسم الدرعية" نزال مثير بين الملاكم الأميركي أندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا في بطولة الوزن الثقيل.

واستضافت المنطقة الشرقية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوبال"، وأقيمت ثلاثة سباقات لفورميولا إي، والتي ستستمر السعودية باستضافتها لمدة تسع سنوات مقبلة.

وبشراكة تمتد لعشر سنوات استطاعت السعودية تنظيم النسخة الـ 42 من رالي داكار لأول مرة على مستوى قارة آسيا، بعد أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.