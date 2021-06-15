السعودية تسحق أوزبكستان وتتأهل لتصفيات المونديال النهائية

واصل منتخب السعودية تقديم النتائج المميزة بتغلبه على نظيره الأوزبكي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2022.

أهداف المباراة جاءت عن طريق سلمان الفرج في الدقيقتين 25 و33، قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وخاض المنتخب السعودي حتى الآن 8 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.

بهذه النتيجة، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة ليضمن التأهل.