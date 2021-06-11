السعودية تنتصر على سنغافورة والإمارات تواصل المطاردة

عزز منتخب السعودية صدارته للمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بانتصاره الصعب على غريمه السنغافوري بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مرسول بارك بالرياض.

جاء الشوط الأول دون المتوسط من جانب الأخضر، إذ عجزت منظومته الهجومية عن اختراق الدفاع السنغافوري المنظم والصلب، وذلك نتيجة البطء في التحضير وسوء القرارات في اللمسات الأخيرة.

لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، في ظل التغييرات الجيدة من جانب المدرب هيرفي رينارد والتي بدأت بدخول صالح الشهري بدلاً من عبد الله الحمدان

أهداف متأخرة لمنتخب السعودية

الأخضر حبس أنفاس جماهيره بإهدار الفرص الجيدة للتسجيل، حتى أتت الدقيقة 84 التي شهدت الهدف الأول عن طريق سالم الدوسري بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة من القائم الأيمن عقب تسديدة الشهري الممتازة.

وعزز فهد المولد تقدم السعوديين بهدفٍ ثانٍ جميل في الدقيقة 87، قبل أن يتوج الشهري جهده في الشوط الثاني بإحراز الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذا الانتصار، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، وما زال منتخب أوزباكستان يطارده بفارق نقطتين بعدما نجح في الفوز على نظيره اليمني بهدف نظيف سجله جلال الدين ماشاريبوف نجم النصر الجديد.

الإمارات تسحق إندونيسيا

بدوره، حافظ منتخب الإمارات على حظوظه في التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات مونديال 2022، بعدما هزم منتخب إندونيسيا خارج ملعبه بخمسة أهداف دون رد ليحافظ على فارق النقطتين مع منتخب فيتنام قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الإمارات في آخر جولات التصفيات.

افتتح علي مبخوت افتتح التسجيل للأبيض في الدقيقة 22، وبعد 6 دقائق فقط أضاف فابيو ليما الهدف الثاني، وعاد اللاعبان لتكرار نفس السيناريو مع بداية الشوط الثاني، إذ سجل الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49 وأضاف صاحب الأصول البرازيلية الهدف الرابع في الدقيقة 55.

واختتم سيباستيان تيغالي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 86، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف فيتنام صاحبة الـ 17 نقطة.

العراق تهزم هونغ كونغ

ونجح منتخب العراق في العودة من هونغ كونغ بانتصار ثمين بهدف نظيف سجله محمد ماجد قاسم في الدقيقة 13 من اللقاء، واستطاع أسود الرافدين الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية.

رفع هذا الفوز رصيد منتخب العراق إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وبات يحتاج للتعادل في آخر مباريات التصفيات أمام إيران خارج ملعبه لضمان التأهل في الصدارة، إذ يمتلك الإيرانيون 15 نقطة في المركز الثاني.

الأردن تتعادل مع الكويت دون أهداف

وضمن المجموعة الثانية، تعادل منتخبا الكويت والأردن دون أهداف ليرفع الأول رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن النشامى أصحاب المركز الثاني.