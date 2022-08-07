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السعودية تهزم مصر وتفوز بلقب كأس العرب تحت 20 سنة

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 07:22
منتخب السعودية تحت 20 عاماً (المصدر: كووورة)
منتخب السعودية تحت 20 عاماً (المصدر: كووورة)

ظفر منتخب السعودية بلقب كأس العرب تحت 20 سنة بعد فوزه في اللقاء النهائي على شقيقه المصري بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله.

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، نجح الأخضر في خطف اللقب.

تقدم السعوديون في الدقيقة 49 عن طريق عبد العزيز سعود العليوه، لكن الفراعنة أدركوا التعادل بعد 4 دقائق فقط بهدفٍ حمل توقيع صلاح الدين باشا.

ولم يتمكن الطرفان من تسجيل المزيد من الأهداف خلال ما تبقى من زمن اللقاء ليحكتما لشوطين إضافيين بقيت فيهما النتيجة على حاله.

ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب السعودية

وبات اللجوء لركلات الترجيح أمراً لزاماً ليظفر الخضر باللقب في نهاية المطاف.

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