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السعوديون عازمون على ضم جواو كانسيلو

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 01:23
جواو كانسيلو (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)
جواو كانسيلو (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

يعتزم السعوديون التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو الذي ارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

ومع أن اللاعب المثير للجدل يحلم بارتداء قميص برشلونة، إلا أن مصاعب النادي الكتالوني الاقتصادية حالت دون تقدمه حتى الآن بعرضٍ رسمي.

وتدهورت علاقة البرتغالي بالمدير الفني جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي مما دفع الإدارة السماوية لطرحه في سوق الانتقالات علها تنجح في بيعه هذا الصيف.

ومع تراجع فرص البارسا في استقطاب كانسيلو، طفا على السطح خيار الانتقال إلى الدوري السعودي (دوري روشن) الذي نجح في جلب العديد من النجوم البارزين خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الظهير الأيمن انضم لسيتي قادماً من يوفنتوس في عام 2019 مقابل 65 مليون يورو وجرت إعارته لبايرن ميونخ خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

كلمات دالة:جواو كانسيلومانشستر سيتيبايرن ميونيخبرشلونةالدوري السعوديدوري روشن السعودي

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