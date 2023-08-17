السعوديون عازمون على ضم جواو كانسيلو

يعتزم السعوديون التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو الذي ارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

ومع أن اللاعب المثير للجدل يحلم بارتداء قميص برشلونة، إلا أن مصاعب النادي الكتالوني الاقتصادية حالت دون تقدمه حتى الآن بعرضٍ رسمي.

وتدهورت علاقة البرتغالي بالمدير الفني جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي مما دفع الإدارة السماوية لطرحه في سوق الانتقالات علها تنجح في بيعه هذا الصيف.

ومع تراجع فرص البارسا في استقطاب كانسيلو، طفا على السطح خيار الانتقال إلى الدوري السعودي (دوري روشن) الذي نجح في جلب العديد من النجوم البارزين خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الظهير الأيمن انضم لسيتي قادماً من يوفنتوس في عام 2019 مقابل 65 مليون يورو وجرت إعارته لبايرن ميونخ خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.