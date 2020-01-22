السعودي الأولمبي يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ونهائي كأس آسيا

حسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما بلغ نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند، إثر تغلبه على نظيره الأوزبكي 1-0 في نصف النهائي.

على ملعب راجامانغالا في بانكوك، جاء هدف فوز الأخضر قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة عن طريق البديل ناصر العمران، ليهدي بلاده التأهل وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو 2020 بعد منتخب مصر.

ويلتقي المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل في النهائيف غريمه الكوري الجنوبي الذي تخطى عقبة منتخب أستراليا بهدفين نظيفين.

أما المنتخب الأوزبكي، فيلتقي مع غريمه الأسترالي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل.

ويتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020 رفقة البطل والوصيف.