السعودي طارق حامدي يفرط بالذهبية ويكتفي بفضية في الكاراتيه

خسر السعودي طارق حامدي الميدالية الذهبية رغم تقدمه في اللقاء النهائي على غريمه الإيراني سجاد غانجزاده ليكتفي بالميدالية الفضية وذلك في منافسات الكاراتيه كوميتي للرجال لوزن أكثر من 75 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو.

وكان السعودي يتقدم في النتيجة والأداء قبل أن يرتكب خطأ اعتبره الحكام من الدرجة الرابعة ليخسر اللقاء.

وغادر غانجزاده المواجهة على حمالة بعد سقوطه مغشياً عليه إثر ركلة من حمدي.

وذهبت الميدالية البرونزية للياباني ريوتارو آراغا والتركي أوغور آكتاس.

يذكر أن هذه هي الميدالية الأولى للسعودية في منافسات أولمبياد طوكيو الجاري حالياً والذي ستنتهي منافساته غداً الأحد.