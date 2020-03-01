السنغال إلى نهائي كأس العرب تحت 20 سنة بعد تخطي مصر

صعد منتخب السنغال إلى نهائي كأس العرب تحت 20 عاماً، المقام في السعودية، بعد التفوق على نظيره المصري بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

شهد الشوط الأول أفضلية من جانب منتخب مصر لكنه انتهى سلبياً.

وفي الشوط الثاني، حصل الفراعنة، على ركلة جزاء في الدقيقة 56 انبرى لها إبراهيم عادل بنجاح.

وجاء الرد سريعاً عن طريق بابي متار سار بعد ثلاث دقائق فقط.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ديون لوبي لاعب السنغال في الدقيقة 59.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لمنتخب مصر، في الدقيقة 77 لكن محمد بكري لم ينجح في تسجيلها بعد تصدي حارس السنغال لها ببراعة.

ولجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح، من أجل تحديد هوية المنتخب المتأهل إلى النهائي لتبتسم للسنغاليين الذين سيلاقون منتخب تونس في الخامس من الشهر الجاري.