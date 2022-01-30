  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. السنغال تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على غينيا الاستوائية

السنغال تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على غينيا الاستوائية

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:53
السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021
السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021

تغلب منتخب السنغال على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف لهدف ليلة الأحد في اللقاء الذي شهده ملعب أحمدو أهيدجو ضمن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبلغ السنغاليون بهذا الانتصار الدور نصف النهائي (المربع الذهبي) ليضربوا موعداً مع منتخب بوركينا فاسو.

سجل للطرف الفائز كلٌ من فامارا دييدهيو وشيخ كوياتي واسماعيلا سار في الدقائق 28 و 68 و 79 على التوالي.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع يانيك بويلا سام في الدقيقة 57.

السنغال تنضم للمتأهلين إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

وانضم المنتخب السنغالي بالتالي إلى الفرق التي وصلت المربع الذهبي وهي منتخبات الكاميرون ومصر وبوركينا فاسو.

كلمات دالة:منتخب السنغالمنتخب غينيا الاستوائيةكأس الأمم الإفريقية 2021

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...