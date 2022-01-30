السنغال تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على غينيا الاستوائية

تغلب منتخب السنغال على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف لهدف ليلة الأحد في اللقاء الذي شهده ملعب أحمدو أهيدجو ضمن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبلغ السنغاليون بهذا الانتصار الدور نصف النهائي (المربع الذهبي) ليضربوا موعداً مع منتخب بوركينا فاسو.

سجل للطرف الفائز كلٌ من فامارا دييدهيو وشيخ كوياتي واسماعيلا سار في الدقائق 28 و 68 و 79 على التوالي.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع يانيك بويلا سام في الدقيقة 57.

السنغال تنضم للمتأهلين إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

وانضم المنتخب السنغالي بالتالي إلى الفرق التي وصلت المربع الذهبي وهي منتخبات الكاميرون ومصر وبوركينا فاسو.