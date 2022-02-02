السنغال تتخطى بوركينا فاسو وتتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021

تفوق منتخب السنغال على غريمه منتخب بوركينا فاسو ليلة الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف على ملعب أحمدو أهيدجو ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.

وجاءت الأهداف الأربعة في آخر 20 دقيقة من المباراة التي شهدت دقائق أخيرة مثيرة.

تناوب على تسجيل أهداف الفائز كلٌ من عبدو ديالو وإدريسا غاي وساديو ماني في الدقائق 70 و 76 و 87 على التوالي.

فيما حمل هدف الخاسر توقيع إبراهيم بلاتي توري في الدقيقة 82.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الأخرى التي ستجمع منتخب الكاميرون صاحب الضيافة بنظيره المصري والتي ستقام غداً الخميس.

فيما سيلاقي منتخب بوركينا فاسو الخاسر من نفس المواجهة يوم السبت المقبل.

وتجري المباراة النهائية يوم الأحد القادم على ملعب بول بيا.