السنغال تتغلب على مصر بركلات الترجيح وتظفر بلقب كأس أمم إفريقيا 2021

ظفر منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه في نهائي البطولة على غريمه منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2.

وأقيم اللقاء على ملعب بول بيا ليلة الأحد وامتد لركلات الحظ بعد فشل الطرفين في التسجيل خلال 120 دقيقة.

وكان ساديو ماني قد أهدر ركلة جزاء للسنغاليين في وقت مبكر من المواجهة في الدقيقة السابعة تحديداً.

وفي ركلات الترجيح، سجل كاليدو كوليبالي وعبده ديالو وبامبا داينغ وساديو ماني لمنتخب السنغال، فيما أهدر بونا سار ركلته.

أما من جانب المصريين، نجح أحمد سيد زيزو ومروان حمدي في التسجيل فيما ضيع محمد عبد المنعم ومهند مصطفى لاشين ركلتيهما.