السنغال تهزم الرأس الأخضر بهدفين وتتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا

تغلب منتخب السنغال على غريمه منتخب الرأس الأخضر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب كويكونغ ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

واحتل أسود التيرانغا المركز الأول في المجموعة الثانية، فيما احتل الرأس الأخضر المركز الثالث في المجموعة الأولى ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي جاءت في المركز الثالث.

وعانى الفريق الخاسر من حالتي طرد لباتريك آندرادي وفوزينيا في الدقيقتين 21 و 57 على التوالي.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق ساديو ماني (63)، وبامبا دينغ (90).

السنغال إلى ربع النهائي

وتأهل السنغاليون بهذا الانتصار إلى الدور ربع النهائي بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي المغرب ومالاوي ضمن الدور ذاته اليوم.