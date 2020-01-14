  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. السوبر الإسباني يبعد راموس عن منافسات الليغا

السوبر الإسباني يبعد راموس عن منافسات الليغا

منشور 14 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:49
صورة التقطت أمس الأول لراموس يحتفل بكأس السوبر في جدة
صورة التقطت أمس الأول لراموس يحتفل بكأس السوبر في جدة

تأكد غياب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد عن الملاعب 15 يوماً متأثراً بإصابة في الكاحل تعرض لها خلال نهائي السوبر الإسباني، أمس الأول، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان راموس، في تصريحات أمس الأول قد طمأن مشجعي ريال بأن إصابته بسيطة، وأنه لن يبتعد كثيراً عن الملاعب، مشيراً إلى أنه سيجري المزيد من الفحوصات الطبية بعد وصوله إلى مدريد.

وسيغيب نجم الدفاع عن مباراتي إشبيلية وبلد الوليد في الدوري الإسباني المقررتين يومي 18 و26 يناير الجاري.

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...