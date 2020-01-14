السوبر الإسباني يبعد راموس عن منافسات الليغا

تأكد غياب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد عن الملاعب 15 يوماً متأثراً بإصابة في الكاحل تعرض لها خلال نهائي السوبر الإسباني، أمس الأول، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان راموس، في تصريحات أمس الأول قد طمأن مشجعي ريال بأن إصابته بسيطة، وأنه لن يبتعد كثيراً عن الملاعب، مشيراً إلى أنه سيجري المزيد من الفحوصات الطبية بعد وصوله إلى مدريد.

وسيغيب نجم الدفاع عن مباراتي إشبيلية وبلد الوليد في الدوري الإسباني المقررتين يومي 18 و26 يناير الجاري.