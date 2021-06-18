السويد تتفوق على سلوفاكيا بهدف نظيف في يورو 2020

حقق منتخب السويد فوزاً ثميناً على غريمه السلوفاكي بهدفٍ دون رد على ملعب كريستوفسكي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.

ويدين المنتخب الاسكندنافي بهذا الانتصار لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل هدف الانتصار المهم في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب السويد رصيده بهذه النتيجة إلى 4 نقاط ليعتلي مؤقتاً صدارة المجموعة بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة منتخب إسبانيا مع نظيره البولندي غداً السبت.

فيما تجمد رصيد منتخب سلوفاكيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020 :

1- السويد 4 نقاط من مباراتين.

2- سلوفاكيا 3 نقاط من مباراتين.

3- إسبانيا نقطة من مباراة.

4- بولندا دون نقاط من مباراة.